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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине
26 февраля патруль СММ ОБСЕ утром попал под обстрел в неподконтрольном Украине Золотом-5 Луганской области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.
По данным членов миссии, патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке).
При этом в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия в 200 м к западо-северо-западу, и звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами. После этого члены миссии услышали и увидели, как пули попали в дерево в 5−10 м к юго-востоку от их местоположения.
Наблюдатели спрятались в автомобили и видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании также укрылись. В отчете сказано:
«В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось. Команда Миссии благополучно вернулась на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ЛНР
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