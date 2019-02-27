«Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе

27.02.2019 11:14

В районе линии разграничения на Донбассе на пропускных пунктах не прекращается скапливание огромных очередей из людей, которые выезжают за пределы временно неподконтрольных украинским властям территорий.

Как передает replyua.net, фотография, подтверждающая этот факт, опубликована на странице блогера Ukr_Chе в Twitter. Так, на фото можно увидеть множество людей, преимущественно пенсионеров, которые ожидают, чтобы пройти через пункт пропуска.





«А они все идут и идут…», - сказано в подписи к фото.



Ранее сообщалось, что в огромных очередях на пунктах пропуска на Донбассе часто происходят случаи смерти людей пенсионного возраста. В том числе, 7 февраля, в Донецкой области на подконтрольном террористам «ДНР» блокпосту скончался доктор медицинских наук Юрий Крюк. Также в «Л/ДНР» вовсю идет подготовка к закрытию выезда из территорий оккупированного Донбасса, и для этого используются все возможные способы.