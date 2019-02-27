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Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике

27.02.2019 07:27
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Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике

Оккупанты Донбасса, входящие в состав самопровозглашенной, террористической «Донецкой народной республики» начали паниковать, заявляя, что к линии соприкосновения на востоке Украины якобы перебросили более сотни украинских военных отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии украинского государства «Азов» с бронированной техникой. 

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, информацию об этом начала распространять так называемая «Народная милиция «ДНР». Боевики также утверждают, что очень скоро обстановка на линии соприкосновения сторон значительно обостриться, а причиной тому будет переброска туда спецназа Украины. 

Также стоит отметить, что по утверждению террористов, украинские защитники были направлены в квадрат в районе поселка Травневое, где ответственность несет 30 ОМБрВСУ. Не оставили боевики без внимания и предстоящие выборы в Украине, заявив, что Киев перебросил бойцов «Азова» на фронт для того, чтобы исключить дестабилизацию обстановки внутри государства на время проведения голосования.



Теги: Донбасс, война, спецназ, ДНР, боевики
 
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