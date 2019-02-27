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Пушилин придумал очередную "пирамиду" под названием “общественная палата”
По заверениям Пушилина, новая структура станет важным элементом в процессе налаживания взаимодействия между населением и властью. Конечно, тот факт, что даже Пушилин понимает недовольство людей, уже радует. Но действительно ли именно для этого создается “общественная палата”?!
Здесь нужно учитывать, что Пушилина по сути назначили из Кремля, как самую удобную фигуру, официально оформив его на должности главы после проведения формальных выборов. Об этом не постеснялся рассказать Александр Бородай, находящийся в Москве, и знающий реальную картину. По его словам, Пушилин наиболее удобный кандидат для Кремля, поэтому поставят его. Именно поставят, нарисовав нужные цифры в результатах голосования. И хотя на старте новому “лидеру” помогли разобраться с остатками клики Захарченко (группировка Тимофеева, боевые подразделения полка спецназа), дальше ему надо брать ситуацию в свои руки. И вот эта новосозданная палата является одним и способов укрепления своей позиции. В первую очередь это чисто декоративная демонстрация сближения власти с народом: типа посмотрите какая у нас тут демократия. Учитывая низкую популярность Пушилина среди населения, это весьма необходимая мера.
Кроме того, по уверениям Пушилина, общественная палата будет полностью независимой от главы республики. Однако, все не так просто. В состав структуры будут входить 50 человек в следующей пропорции: 10 человек – от Пушилина; 10 – от общественных организаций и профсоюзов; 20 – от местного самоуправления и 10 – самовыдвиженцы. То есть официально под контролем главы лишь одна пятая часть состава палаты. Но есть еще и местные реалии, когда единственным влиятельным общественным движением остается ОД “Донецкая республика”, подконтрольное Пушилину, а местные органы власти полностью зависимы от главы ДНР (вспомните как лихо в ДНР меняют мэров, ставя вместо них нужных людей). Исходя из этого, становится понятно, что из 50 человек, минимум 40 будут зависимы от Пушилина. Да и с самовыдвиженцами решить вопрос можно, хотя в этом уже и не будет никакой надобности, туда могут взять даже оппозиционеров, чтобы, опять же, выстроить образ демократии.
Вот и весь смысл создания “Общественной палаты ДНР”. И вдвойне неприятно то, что на содержание этой по сути бесполезной структуры еще и деньги из бюджета потребуются, в котором и так нет средств на удовлетворение нужд обычных людей.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
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