В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке

27.02.2019 17:00

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) произошел масштабный пожар. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«27.02.2019, г. Горловка, Центрально-Городской р-н, два дома по ул. Мичурина, хозяйственная постройка – пожар. По ул. Мичурина, 50 – пожаром уничтожены кровля дома на площади 72 кв. м, перекрытие на площади 40 кв. м, внутренние перегородки на площади 44 кв. м, 4 оконных блока, 4 дверных блока; повреждены перекрытие на площади 32 кв. м, мебель и вещи б/у на площади 40 кв. м, деревянный забор 10 погонных метров. По ул. Мичурина, 52 – пожаром уничтожены 1 дверной блок, дрова на площади 1 куб. м, повреждена деревянная обрешетка на площади 12 кв. м», – говорится в сообщении.

В «МЧС» заявляют, что для тушения пожара привлекалось 5 единиц техники и 22 сотрудника «МЧС». Причина пожара устанавливается.

Источник: https://dnews.dn.ua