В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе

27.02.2019 19:00

На ДОнбассе может быть объявлено весеннее перемирие. Об этом сегодня заявила так называемый «министр иностранных дел ДНР, полпред республики» в Контактной группе Наталья Никонорова.

Представитель ОРДО отметила:

«На данный момент ведется обсуждение предложения о переподтверждении обязательств сторон в рамках „весеннего перемирия“. Считаем его актуальным в преддверии наступления весны и предстоящих праздников. Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева».

Источник: https://donpress.com