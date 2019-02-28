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КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы

28.02.2019 21:00
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КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы

Время работы КПВВ на линии разграничения меняется. Теперь пункты пропуска будут открываться раньше и заканчивать свою работу позже.

Новый график вступает в силу уже с завтрашнего дня, 1 марта, о чем рассказали как в пресс-центра Штаба ООС, так и в ГПС Украины, передает "Диалог.UA". Как стало известно, КПВВ теперь будут работать по так называемому весеннему графику.

А летом они начнут действовать по летнему режиму работы. С 1 марта КПВВ будут начинать свою работу с 07:00 (по киевскому времени) и закрываться в 18:30.

В связи с изменениями в режиме работы пунктов пропуска на Донбассе в ГПСУ призвали граждан учитывать новый график работы блокпостов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, график, изменение, КПВВ
 
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