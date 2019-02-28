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«Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ
В «ДНР» не будут отбирать «культовые сооружения», которые были закрыты с начала боевых действий на Донбассе. Об этом якобы сказано в «законе» о свободе вероисповедания, заявил так называемый «депутат» «народного совета ДНР» Максим Паршин.
Таким образом он отреагировал на слова архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея (Горобцова), который рассказал о планах местной «власти» в ОРДО захватить и конфисковать все приходы, храмы, земельные участки и имущество ПЦУ, а священнослужителей выслать на территорию, подконтрольную украинской власти.
«Депутат» назвал это заявление «информационной кампанией украинских властей» и сообщил, что так называемый «закон» не содержит угроз о конфискации имущества.
«Даже закрытые храмы и другое имущество никто у собственников не отнимает», — заверил он.
Однако слова Паршина не соответствуют действительности. Так, в середине февраля в «фонде госимущества», который действует на неподконтрольной территории Донецкой области, заявили о намерении признать «бесхозной» недвижимость Христианского семейного центра церкви «Новая жизнь». В связи с чем в так называемый «арбитражный суд ДНР» было подано исковое заявление о признании «ФГИ» собственником «бесхозного имущества».
По такой же схемой ранее уже были конфискованы почти все молитвенные дома церкви Святых последних дней, которые были построены когда-то на деньги мормонов. В «отжатых» помещениях местные «власти» с помпой открыли отделы ЗАГСов, представив это как большое социально-экономическое достижение.
Так называемый «закон» о свободе вероисповедания и религиозных объединениях в «ДНР» предусматривает обязательную «государственную регистрацию». Большинство религиозных организаций и групп не могут на это пойти, так как власть и сама «республика» незаконны.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, религия, церковь, ДНР
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