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Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе
На Донбассе наступает переломный момент всей российской оккупации: являющиеся основной опорой оккупационного режима пенсионеры "ДНР" возмущены властью боевиков и жалуются на нищету и свое нынешнее положение.
Известный российский журналист Павел Каныгин опубликовал письмо жителя Донецка, обвиняя власти "ДНР", и реально рассказал, как он и другие пенсионеры пытаются выжить в оккупированном городе.
Каныгин отмечает, что донецкий пенсионер ругается на сепарский режим: у местных жителей спустя 5 лет оккупации начало меняться отношение к боевикам. В письме 80-летний житель Донецка Павел Михаилович пожаловался, что ему не выплачивают пенсию.
Он рассказал о ценах и устройстве власти боевиков, при этом стиль письма напоминает крик души в полном отчаянии.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, пенсионер, письмо, ДНР
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