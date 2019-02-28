По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели

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Пресс-центр штаба ООС констатировал, что личный состав Вооруженных сил Украины несет санитарные потери, так как один боец получил ранения в ходе атак боевиков "Л/ДНР".
В течение минувших суток, 27 февраля, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Согласно общей утренней сводке штаба ООС, бандформирования "Л/ДНР" шесть раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, выпустив по позициям ВСУ 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.
Кроме того, украинские позиции пострадали от огня из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил отвечали ударами дежурных огневых средств на провокации боевиков.
По данным разведки, двое оккупантов были успешно ликвидированы, пятеро получили ранения, также уничтожена одна единица военной техники противника.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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