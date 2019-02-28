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Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
Боевики "ЛНР" настаивают, чтобы Украина начала выплаты пенсий пенсионерам на оккупированной части Донбасса в Луганской области.
Об этом заявил один из главарей "ЛНР" Владислав Дейнего, анонсируя переговоры минской контактной группы.
Заявление боевика было сделано в прямом эфире одного из Луганской телеканалов, после чего сообщение разошлось по Сети.
Известный украинский журналист и блогер с Донбасса Денис Казанский сделал репост сообщения на своей странице в социальной сети с подписью "Хунта, дай денег!", саркастически намекая на то, что, несмотря на ненависть к украинской власти, боевики пытаются вытрясти из Украины деньги.
При этом пользователи социальных сетей активно комментируют требования "ЛНР", напоминая обещание боевиков устроить сильную, независимую и молодую "республику", превратив "ЛНР" в маленькую Швейцарию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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