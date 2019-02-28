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Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО

28.02.2019 16:20
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Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО

Шесть украинок, воевавших на Донбассе, посетят штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия), где встретятся с представителями Североатлантического Альянса и расскажут о российской агрессии против Украины. Они также представят документальный фильм о женщинах на войне.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе покажут фильм «Невидимый батальон». Как отмечает героиня киноленты Дарья Зубенко, эту картину сняли в 2016 году о женщинах, которые прошли войну на Донбассе.

«Есть такой проект – Ветеранская дипломатия Ambassador. Украинские ветераны ездят в разные страны мира, где вживую общаются с руководством этих стран, выступают в парламентах. Это важно, потому что голос ветеранов, которые выступают там, имеет намного большее влияние, чем голоса политиков», – сказала она.

О российской агрессии в НАТО будет говорить еще одна героиня фильма «Невидимый батальон» Андриана Сусак, которая в 2014 году после Революции Достоинства отправилась добровольцем на Донбасс. «Уже был показ этого фильма в Нью-Йорке, в парламенте Канады, в Лондоне. Правду об Украине, правду о войне должны нести ветераны – те люди, которые пошли защищать свою страну с оружием в руках. Чем важно, что это делают девушки? Женщин никто не заставлял идти на войну. Они сделали этот выбор добровольно», – отмечает участница украинской делегации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»



Теги: Украина, Донбасс, война, НАТО
 
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