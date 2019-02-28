В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер

28.02.2019 19:30

В состоянии медленного умирания пребывает, начиная с 2014 года, завод "Норд", выпускающий бытовую технику. Сейчас предприятие работает на 20-25 % довоенной мощности, а качество его продукции, которое и ранее не было сильной стороной этого предприятия, сейчас вообще, как говорится, ниже плинтуса.



Об этом пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA". Владелец предприятия, экс-нардеп от ПР Валентин Ландик, вскоре после начала оккупации, сообразив, что настали далеко не лучшие времена, отошел от дел. Он передал завод в управление своему сыну. Но и тот быстро избавился от такого "счастья" - продал завод российской компании с китайским капиталом.



"В 2014 году завод начал ставить компрессоры и охладители таких фирм как Сименс и Индезит, была поставлена цель выйти на еврокачество. Сборка холодильников конечно была так себе, но по цене холодильники и морозильные камеры Норда догоняли двухкамерные Индезиты, которые собирали или рф или в Казахстане. Одним словом, завод становился конкурентом для ка**пни. Но пришел рюцке мир и начался конец. После этого Ландик-старший передал управление заводом своему сыну и отошел от дел. Правда, сын быстро понял, что при русских заводу придет белый и пушистый конец, поэтому продал Норд ка**пам из китайской корпорации", - пишет блогер.



Еще относительно недавно пропагандистские медиаресурсы (и российские, и "ДНР") с помпой писали о возобновлении работы Норда, о якобы многообещающих перспективах предприятия. Но сейчас пропагандисты Норд как бы не замечают. Причина проста до неприличия: завод, который к 2014 году благодаря использованию качественных импортных комплектующих мог конкурировать с российскими предприятиями, собирающими для постсоветского рынка технику таких марок, как, например "Сименс" и "Индезит", сейчас выпускает такой ужас, что конкуренты могут спать спокойно. А от некоторой продукции (например, витрин и холодильных камер для магазинов) вообще пришлось отказаться, так как предприятию, находящемуся на оккупированной территории, продать ее практически невозможно, поскольку покупатели – юридические лица, а они, мягко говоря, не горят желанием мараться и рисковать попадать под санкции.



"После прихода русского мира в Донецк, завод стал чахнуть. Первым сдохло производство витрин для пивных и холодильных камер, ибо такое дорогостоящее оборудование было как минимум не нужно (если не ошибаюсь, их стоимость начиналась от 28 тыс, а заканчивалась в районе 650 тыс грн). Также после оккупации сдох рынок сбыта - часть продукции вывозили тупо машинами куда угодно, лишь бы продать", - отмечает Фашик Донецкий.

"Потом куриный генераль, он же захарченко, тупо отжал завод и предложил ка**пам схему: с нас, типа вся коммуналка, электрика, вода и т д, а вы, р**ня, только производите и никого не увольняйте. В итоге с 17-го года фактически возобновилось производство. Правда, с логистикой и продажами проблему не решили: большую часть продукции завода продавали на оккупированных, часть толкали в страну злобных дебилов в лаптях и часть в Китай", - добавляет блогер.



Сейчас завод пребывает с более чем плачевном состоянии. Мало того, что работает на четверть мощности, так еще и самое ценное оборудование "инвесторы" вывезли в РФ, а производимую сейчас продукцию даже назвать "дрянь" - похвалить. Все комплектующие – непонятных китайских производителей. Используется самая дешевая краска, которую даже рабочие прозвали "отколупайка", хладоген и платик – токсичные. Из-за перебоев с поставкой комплектующих завод работает с перебоями: простои длятся до двух недель. Зарплата работников – копейки.



"С начала войны по сейчас не открыто ни одной конвеерной ленты на заводе Норд. Ибо нема грошей. Продукцию завод делает, но хватает с трудом на зарплаты рабам + в типа бюджет дыныры. Прибыль может и есть какая, но она остается в Китае. Ну а сами китайские руководители компании, которые являются инвесторами русской компании, купившей Норд, вообще не заинтересованы в развитие завода", - рассказал Фашик Донецкий.



Блогер пишет, что предприятие умирает, и никто не удивится, если "инвестор" отдаст команду остановить его и порезать на металл. Ведь это – "русский мир". "С охладителем, который используют в производстве продукции на Норде, вообще ж**а: он токсичен, мыши при приближении к емкости дохнут в прямом смысле слова. Мораль. Все, к чему прикасается рф, превращается в де**мо. Асвабадили…" – резюмирует Фашик Донецкий.



Источник: www.dialog.ua