В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов

28.02.2019 15:15

В Мариуполе в арендованном гараже обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции.

"При проведении санкционированных обыскиваемым мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя, работники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления «К» Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в России.

По факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.