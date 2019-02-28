- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу11:30
- По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели10:47
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты 07:10
- Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков 21:00
- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов
В Мариуполе в арендованном гараже обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции.
"При проведении санкционированных обыскиваемым мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя, работники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления «К» Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в России.
По факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, гараж, гранатомет
- Бездомный обворовывал гаражи, чтобы перезимовать в тюрьме
- Бесплатные зонтики от Партии регионов стали причиной драки (ВИДЕО)
- В Мариуполе произошла трагедия на стройке
- В Мариуполе чиновника-регионала "прихватили" на взятке
- Мужчина погиб, упав с дерева
- В Мариуполе задержали "оригинального" гаражного вора
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу11:30
- По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели10:47
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Обстановка в зоне ООС на Донбассе резко накалилась: боевики применили управляемые ракеты 07:10
- Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков 21:00
- В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе19:00
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- Можно купить с доставкой на дом: Украину залили водкой за 30 гривен14:45
- Трамп рассказал о судьбе санкций в отношении КНДР14:30
- Коммунальные услуги снова подорожают14:15
- В Кабмине рассказали, как индексация пенсии скажется на ценах14:00
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Готовы к экспериментам: в Украине начнут строить парковки на крышах зданий13:30
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Политолог: страны Запада готовятся к вероятной победе Зеленского на выборах13:02
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны17:30
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу