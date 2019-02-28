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Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Трое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, ссылаясь на «приказы» не пропускать Миссию на этот объект без письменного разрешения.
Трое вооруженных членов вооруженных формирований не пропустили наблюдателей на объект на восточной окраине н. п. Самойлово (неподконтрольный правительству, 89 км к югу от Донецка).
На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) четверо вооруженных членов вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост в направлении города или на запад, сославшись на «проведение комплекса специальных мероприятий». Члены патруля Миссии видели, что через блокпост гражданские автомобили проезжали во всех направлениях».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, боевики
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