Бойцы ВСУ ликвидировали САУ и ракетный комплекс боевиков: Россия несет колоссальные потери на Донбассе

01.03.2019 10:21

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" потеряли за сутки четыре единицы вооружения и военной техники, в том числе САУ и противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки, 28 февраля, российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что враг применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС. В разведке утверждает, что за прошедшие сутки был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. "Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс", - указано в сообщении штаба ООС.