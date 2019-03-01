Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»

01.03.2019 20:51

Главари «ДНР» не в состоянии наполнять бюджет «республики» за счет контрабандной продажи в Россию угля и металла.

Такое заявление сделал экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает donpress.com.

Он отметил, что сейчас Россия не готова покупать много угля, поскольку у нее хватает своих запасов. При этом металл Россия покупает по демпинговым ценам, в связи с чем, в бюджет «ДНР» поступает только необходимый для поддержания жизнедеятельности минимум. Ходаковский уточнил:

«Знаете, есть ограниченный бюджет, экономику. Нельзя никак оживить, изменения произвести в таких существенных отраслях у нас по территории».

По его словам, «есть факторы, которые зажали нас со всех сторон — блокадой, границей, которая в тылу не дает нам возможности спокойно торговать». Кроме того, Ходаковский добавил:

«В любом случае основным продуктом производства являются полезные ископаемые, уголь, прежде всего. А угля в Ростовской области предостаточно. Нашу отгрузку квотируют».