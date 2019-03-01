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Эксперт: Москва "наигралась" и дала отмашку пропагандистам РФ - Донбасс начали "сливать"
Пропагандисты России начали активно критиковать сепаратистов "Л/ДНР". Это печальный сигнал для кремлевских "республик".
Внимание на изменившуюся риторику пропагандистов РФ о Донбассе обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Казанский отметил последнее заявление российского политолога Ростислава Ищенко. Он "наехал" на жителей Донбасса за то, что те стали нахлебниками России, хотя "должны были захватить Киев".
Казанский не сомневается, что Ищенко озвучил настроения Кремля. Москве уже надоело возиться с Донбассом. "Россияне пытаются "слить" ОРДЛО назад в Украину, и дали отмашку пропагандистам чморить сепаратистов Донбасса. Мол, не место им в России, плохо воевали, неправильные русские и т.д… Сорян, ребят, но тут все поменялось, вы больше не новороссы, а опять "укропы"" - посмеялся журналист. Подписчики с ним согласились.
"Территория разграблена. Она больше не нужна. Пусть другие с ней колупаются. Кормят, отстраивают", - объяснил мотивы Москвы один из комментаторов. "Домбасят официально признали пушечным мясом", - добавил другой.
Теги: Россия, Донбасс, сепаратисты, пропаганда, грабеж
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