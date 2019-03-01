"Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО

01.03.2019 21:29

Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении.

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский признался в Сети о крайне низком уровне дисциплины в вооруженных формированиях "ДНР", передает "Диалог.UA".

По его словам в некоторых подразделениях "ДНР" зафиксированы случаи применения оружия для выяснения личных отношений между сепаратистами и российскими офицерами. "Командир полка в пьяном угаре может прострелить командиру роты ногу или прострелить начальнику штаба, причем российскому "добровольцу", или на набить морду командиру роты", - завил Ходаковский. "Вы что считаете, что это нормальный уровень дисциплины воинской?" - резюмировал он, показав истинное лицо боевиков.