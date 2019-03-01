- "Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО21:29
- Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»20:51
- В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка20:30
- Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса20:15
- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник17:40
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- В "ДНР" возрождают ДНД16:00
- Ситуация на КПВВ днем 1 марта15:16
"Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО
Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении.
Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский признался в Сети о крайне низком уровне дисциплины в вооруженных формированиях "ДНР", передает "Диалог.UA".
По его словам в некоторых подразделениях "ДНР" зафиксированы случаи применения оружия для выяснения личных отношений между сепаратистами и российскими офицерами. "Командир полка в пьяном угаре может прострелить командиру роты ногу или прострелить начальнику штаба, причем российскому "добровольцу", или на набить морду командиру роты", - завил Ходаковский. "Вы что считаете, что это нормальный уровень дисциплины воинской?" - резюмировал он, показав истинное лицо боевиков.
Теги: Донбасс, стрельба, дисциплина, ДНР, боевики, пьянство, Ходаковский, РФ
- У Захарченко боевики «ДНР» устроили попойку со стрельбой
- Война вожаков "ДНР": Ходаковский попал в капкан
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- У боевиков "ДНР" в подразделениях на передовой "сумасшедший недокомплект"
- Все по Путину - экс-главарь "ДНР" Ходаковский подтвердил, что боевики стреляют под прикрытием мирного населения
- Ходаковский: «Внешторгсервис» завершает поглощение предприятий, которые контролировал Захарченко
- "Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО21:29
- Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»20:51
- В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка20:30
- Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса20:15
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе19:51
- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник17:40
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- Боевики обстреляли из минометов Троицкое16:40
- "Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО21:29
- "Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив21:06
- Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»20:51
- В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка20:30
- Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса20:15
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе19:51
- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят18:49
- Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине18:30
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»