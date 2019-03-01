Минус 4 боевика: РФ пыталась прорвать линию фронта, обстреливая ООС из артиллерии и минометов, - детали атак

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Пресс-центр штаба ООС информирует, что в разведке озвучили потери армии РФ на Донбассе за прошедшие сутки: был ликвидирован один и ранены трое оккупантов.
Вчера, 28 февраля, террористы "ДНР" семь раз обстрелял опорные пункты ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино, передает "Диалог.UA".
Также враг бил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов у села Лебединское, Водяное и села Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Оккупанты РФ атаковали ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм вблизи села Троицкое и населенного пункта Шумы. Пострадали бойцы ВСУ вблизи села Новозвановка из-за ударов врага из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120 мм у города Попасная. Из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем террористы били и в районе населенного пункта Золотое-4 и Хутора Вольный.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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