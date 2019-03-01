Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На КПВВ"«Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет

01.03.2019 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ"«Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет

Пограничники из состава Объединенных сил обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами «Made in ДНР». Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Региональный портал Донбасса.
28 февраля на КПВВ «Новотроицкое» сотрудниками Госпогранслужбы и ГФС было предотвращено незаконное перемещение контрафактных табачных изделий из временно неподконтрольной украинским властям территории.
Для прохождения контроля при въезде на контролируемую территорию на КПВВ прибыл 43-летний гражданин Украины на автомобиле марки «BMW». Двигался он из Донецка в Мариуполь. Во время углубленного осмотра его автомобиля общей досмотровой группой был обнаружен тайник, который был скрыт за задней спинкой пассажирского сиденья.
Всего правоохранителями было изъято 500 пачек контрафактных сигарет с маркировкой известных брендов с поддельными марками акцизного сбора Украины на сумму 22 тыс. грн.



Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх