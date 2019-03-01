На КПВВ"«Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет

01.03.2019 17:20

Пограничники из состава Объединенных сил обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами «Made in ДНР». Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Региональный портал Донбасса.

28 февраля на КПВВ «Новотроицкое» сотрудниками Госпогранслужбы и ГФС было предотвращено незаконное перемещение контрафактных табачных изделий из временно неподконтрольной украинским властям территории.

Для прохождения контроля при въезде на контролируемую территорию на КПВВ прибыл 43-летний гражданин Украины на автомобиле марки «BMW». Двигался он из Донецка в Мариуполь. Во время углубленного осмотра его автомобиля общей досмотровой группой был обнаружен тайник, который был скрыт за задней спинкой пассажирского сиденья.

Всего правоохранителями было изъято 500 пачек контрафактных сигарет с маркировкой известных брендов с поддельными марками акцизного сбора Украины на сумму 22 тыс. грн.