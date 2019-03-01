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Офицер ВСУ показал боевиков "Л/ДНР", ликвидированных ВСУ в феврале

01.03.2019 12:40
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Офицер ВСУ показал боевиков "Л/ДНР", ликвидированных ВСУ в феврале

В социальной сети опубликовали фотографии уничтоженных российских наемников и боевиков "Л/ДНР" за минувший месяц на оккупированном Донбассе. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook данные о потерях террористов "Л/ДНР" за февраль, передает "Диалог.UA".
В частности, были обнародован фотографии ликвидированных боевиков на Донбассе за прошедший месяц. "Месяц подходит к концу и наблюдается тенденция обнародования потерь дырляндцев (кроме "ихтамнетов"). Но все равно они всегда врут", - отметил он.
"Мой коллажик вместе с коллажиком не братьев. Уже завтра итог за февраль, пока еще есть время добавить еще немножечко контрактников в бригаду", - написал Штефан.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
 
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