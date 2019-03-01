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"По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ
ВСУ в последние несколько лет начали активно использовать беспилотники в войне на Донбассе. Гибридная армия РФ не в состоянии с ними бороться и несет серьезные потери.
На тактику ВСУ с дронами пожаловался один из главарей террористической "ДНР" по кличке Самурай, передает "Диалог.UA".
Стенаниями Самурая обнаружил в Сети известный блогер Necro Mancer. Предводитель боевиков "ДНР" жалуется, что в 2018 году бойцы ООС внезапно "поменяли военную хитрость", а именно: начали беспощадно "жалить" их с помощью БПЛА. "В 17-м году не было такого. Атаки, реальные атаки беспилотников! Был момент, когда в машину нашего "ополченца", который перемещался, попало прямо в капот самодельное взрывное устройство... По 2-3 до 5 беспилотников прилетают, приходится отстреливать, но они быстро уходят! Очень быстро. Они очень маленькие, трудно попасть, понимаете?" - рассказал расстроенный командир "ДНР". Он также отметил, что ВСУ еще и активно применяют беспилотники для слежения за их позициями. Это позволяет получать о террористах информацию, не подвергая опасности военных. "Война у них стала модернизированная! Разведка только с беспилотников, потому что линия соприкосновения близко и сами разведчики уже не могут пойти, стрельба идет", - отметил Самурай.
"Самурай": беспилотники украинские задолбали, прямо по головам ходят, ещё и хрен по ним попадёшь. Был момент, когда в машину нашу "Жигули" прям в капот попало самодельное устройство взрывное.
Теги: Донбасс, разведка, самурай, беспилотник, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, соцсети, РФ
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