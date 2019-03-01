Ситуация на КПВВ днем 1 марта

01.03.2019 15:16

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщает Региональный портал Донбасса.

По состоянию на день сегодня, 1 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Алексей: «11:39. Приехал в Горловку в 10:30 по мск, народу была почти целая сетка, работало два окна, пропускают относительно быстро. В 12:40 приехал на "ноль" украинский».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «10:05. На "Каргилле" в сторону Донецка, капец. Мы 23. Стоим час и непонятно сколько будем стоять»;

Вера: «10:20. На "Каргилле" основная от моста»;

Сергей: «10:59. На "Каргилле" ****ц. Приехали в 8, основная до спуска с моста, примерно 80-90. Льгота – 50-60 машин. Пропускают медленно почти никак. Каждые полчаса 5 машин основной. Если и дальше так будет ночевка обеспечена. Полчаса назад. Основная чуть выше спуска с моста "Каргилл"»;

«Администратор»: «11:59. На 11:30 очередь авто основная 75 машин, льгота 40 машин в Украину. Пешая на "нулевом" человек 200. Из Украины сразу на проверку. На "Каргилле" в Донецк машин 30 основной, льготы – 15».

КПВВ «Новотроицкое»:

«V»: «10:25. Еленовка основная 100+, льгота 35»;

«Донецк»: «10:45. Еленовка. Льготы машин 50»;

Александр: «11:36. Новотроицк в Донецк, пусто»;

Виталий: «11:40. Еленовка в Украину машин на пол-села за час продвинулись на 5 машин»;

Натали: «13:11. Еленовка: въезд и выезд куча машин. Новотроицк: въезд и выезд пусто»;

Александр: «13:22. Еленовка в Донецк, до старого "нуля". Из Донецка почти до поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.