Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта: Проезда ожидали 210 авто

01.03.2019 09:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта: Проезда ожидали 210 авто

Сегодня утром, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщают Донецкие новости.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7550 человек и 950 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6630 человек и 1160 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5700 человек и 1100 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3130 человек и 780 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8570 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
КПВВ «Гнутово» – 10/30.
В Госпогранслужбе также напомнили, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
Анатолий: «7:14. Зайцево: в сторону ДНР 15 машин».
КПВВ «Марьинка»:
Александр: «7:26. "Каргилл" из Донецка. Две партии уже запустили»;
Александр: «7:36. Хвост до моста. Пускать сегодня стали в 7:15»;
«Gunter»: «8:07. Куликово в Украину. Основной 35, льготы 2 машины».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Jamens»: «7:43. Еленовка. Основная до 4 туалета».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх