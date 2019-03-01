Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта: Проезда ожидали 210 авто

01.03.2019 09:26

Сегодня утром, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщают Донецкие новости.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7550 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6630 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5700 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3130 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8570 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/30.

В Госпогранслужбе также напомнили, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Анатолий: «7:14. Зайцево: в сторону ДНР 15 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «7:26. "Каргилл" из Донецка. Две партии уже запустили»;

Александр: «7:36. Хвост до моста. Пускать сегодня стали в 7:15»;

«Gunter»: «8:07. Куликово в Украину. Основной 35, льготы 2 машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Jamens»: «7:43. Еленовка. Основная до 4 туалета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.