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Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса
Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Как отметил Порошенко, "мы стали важным партнером и союзником ЕС, нас готовы поддержать. ЕС по результатам визита оценочной миссии рассматривает сейчас варианты конкретных мер поддержки Азовского региона. Это - их реакция на агрессивные действия РФ в акватории Азова".
"Проект Европейского инвестиционного банка "Чрезвычайная кредитная программа восстановления востока Украины" стоимостью 200 млн евро, из которых уже утверждены проекты Донецкой области, будут профинансированы на 1 млрд 700 млн гривен", - сообщил Порошенко.
Также президент добавил, что ЕС разработал программу восстановления Востока, стоимостью 25 млн евро.
"Поддержка ЕС для Востока Украины - это программа восстановления, укрепления мира и управления стоимостью 25 млн евро. Это 10 млн на поддержку нашей страны после акта агрессии РФ в Азовском море", - отметил Порошенко
Теги: Украина, Донбасс, восстановление
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