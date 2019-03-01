Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса

01.03.2019 20:15

Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Как отметил Порошенко, "мы стали важным партнером и союзником ЕС, нас готовы поддержать. ЕС по результатам визита оценочной миссии рассматривает сейчас варианты конкретных мер поддержки Азовского региона. Это - их реакция на агрессивные действия РФ в акватории Азова".

"Проект Европейского инвестиционного банка "Чрезвычайная кредитная программа восстановления востока Украины" стоимостью 200 млн евро, из которых уже утверждены проекты Донецкой области, будут профинансированы на 1 млрд 700 млн гривен", - сообщил Порошенко.

Также президент добавил, что ЕС разработал программу восстановления Востока, стоимостью 25 млн евро.

"Поддержка ЕС для Востока Украины - это программа восстановления, укрепления мира и управления стоимостью 25 млн евро. Это 10 млн на поддержку нашей страны после акта агрессии РФ в Азовском море", - отметил Порошенко