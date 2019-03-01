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В Донецке к первому дню весны почистили снег
В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали фото уборки снега в районе железнодорожного вокзала. Это сделано впервые за несколько недель — снег во многих районах города не убирался никогда.
«Коммунальщики сегодня вывезли снег, который скопился за время зимы возле ж/д», — пишут дончане, передает donpress.com.
Основная часть дончан с возмущением отметила, что нецелесообразно убирать снег в последний день зимы, учитывая то, что всю зиму во многих районах Донецка снег практически не убирался.
«А смысл, весна, все растает уже сейчас!?», — возмущены комментаторы.
По их словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в других неподконтрольных украинскому правительству городах — Шахтерске, Торезе, Снежном.
«Шахтерск, Снежное, Торез… все что не донецк чистилось плохо, такое чуство кроме донецка более городов не существует», — отметил пользователь.
Теги: Донецк, Донбасс, снег, весна, уборка, железнодорожный вокзал, коммунальщики
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