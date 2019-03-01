В Донецке к первому дню весны почистили снег

01.03.2019 09:20

В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали фото уборки снега в районе железнодорожного вокзала. Это сделано впервые за несколько недель — снег во многих районах города не убирался никогда.

«Коммунальщики сегодня вывезли снег, который скопился за время зимы возле ж/д», — пишут дончане, передает donpress.com.

Основная часть дончан с возмущением отметила, что нецелесообразно убирать снег в последний день зимы, учитывая то, что всю зиму во многих районах Донецка снег практически не убирался.

«А смысл, весна, все растает уже сейчас!?», — возмущены комментаторы.

По их словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в других неподконтрольных украинскому правительству городах — Шахтерске, Торезе, Снежном.

«Шахтерск, Снежное, Торез… все что не донецк чистилось плохо, такое чуство кроме донецка более городов не существует», — отметил пользователь.