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Архив - Донецкая область

В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших

01.03.2019 21:48
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В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших

Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали.

Об сообщил «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«Глава администрации» уточнил:

«Сегодня произошла авария на „Пятом квартале“. В результате столкновения автобуса и маршрутки пострадали пять человек».

По его словам, что двое пострадавших госпитализированы во вторую городскую больницу в отделение нейрохирургии. Трое из пострадавших от госпитализации отказались.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, автобус, авария, маршрутка, ДТП, больница, пострадавшие
 
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