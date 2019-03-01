В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших

01.03.2019 21:48

Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали.

Об сообщил «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«Глава администрации» уточнил:

«Сегодня произошла авария на „Пятом квартале“. В результате столкновения автобуса и маршрутки пострадали пять человек».

По его словам, что двое пострадавших госпитализированы во вторую городскую больницу в отделение нейрохирургии. Трое из пострадавших от госпитализации отказались.