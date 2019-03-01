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В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка

01.03.2019 20:30
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В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка

На неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводят тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишут Донецкие новости.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование сосредоточивает усилия на повышении уровня боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации для достижения ими уровня способностей, определенных для войск (сил) военных округов ВС РФ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим, мероприятия боевой подготовки участников НВФ на неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей проводятся синхронизировано с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа ВС РФ под контролем и руководством офицеров штаба округа.
«В частности, с 26 февраля с. г. в 1, 2 АК проводятся батальонные тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров согласно единым требованиям, определенным в ВС РФ по организации боевой подготовки в текущем году», – добавили в Минобороны.



Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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