- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник17:40
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- В "ДНР" возрождают ДНД16:00
- Ситуация на КПВВ днем 1 марта15:16
- Офицер ВСУ показал боевиков "Л/ДНР", ликвидированных ВСУ в феврале12:40
- В Горловке поселок попал под обстрел: повреждены жилые дома12:00
- Минус 4 боевика: РФ пыталась прорвать линию фронта, обстреливая ООС из артиллерии и минометов, - детали атак10:42
- Бойцы ВСУ ликвидировали САУ и ракетный комплекс боевиков: Россия несет колоссальные потери на Донбассе10:21
В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду
Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу.
Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент 0629.
"Я дал поручение министру обороны Степану Полтораку, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе Донецкой областной гражданской администрации Александру Куцю начать работу по запуску работы аэропорта Мариуполь", - сказал он.
Мариупольская общественность, присутствовавшая на форуме, встретила это заявление, аплодируя стоя.
Глава государства также отметил, что быстро восстановить аэропорт не удастся.
"Это задача на два года. А на ближайшее время наша задача сделать дороги. Город не должен быть отрезанным", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, еще в 2016 году мэр Вадим Бойченко заявлял, что мариупольский аэропорт готов принимать пассажиров. Единственное, что мешает запуску аэропорта, — это отсутствие разрешения на полеты. Небо над Донецкой областью по-прежнему закрыто. Однако частные авиарейсы уже могут совершаться. Аэропорт может принимать их.
Международная организация гражданской авиации ИКАО закрыла небо над Донецкой областью после того, как российские военные сбили из установки «Бук» пассажирский боинг МН-17 в небе над оккупированной частью региона.
Теги: Донбасс, аэропорт, Мариуполь, Порошенко
- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник17:40
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- Боевики обстреляли из минометов Троицкое16:40
- В "ДНР" возрождают ДНД16:00
- Ситуация на КПВВ днем 1 марта15:16
- Офицер ВСУ показал боевиков "Л/ДНР", ликвидированных ВСУ в феврале12:40
- В Горловке поселок попал под обстрел: повреждены жилые дома12:00
- Минус 4 боевика: РФ пыталась прорвать линию фронта, обстреливая ООС из артиллерии и минометов, - детали атак10:42
- В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду19:36
- "По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ19:12
- В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят18:49
- Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине18:30
- Лукашенко назвал имя нового президента Украины18:00
- Похищают и жестоко обращаются: Денисова доложила в ООН о ситуации на неподконтрольном Донбассе17:44
- Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник17:40
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники изъяли партию "сепарских" сигарет17:20
- В Киеве неизвестный напал на Злату Огневич (ВИДЕО)17:00
- Боевики обстреляли из минометов Троицкое16:40
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»