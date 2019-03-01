В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду

01.03.2019 19:36

Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу.

Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент 0629.

"Я дал поручение министру обороны Степану Полтораку, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе Донецкой областной гражданской администрации Александру Куцю начать работу по запуску работы аэропорта Мариуполь", - сказал он.

Мариупольская общественность, присутствовавшая на форуме, встретила это заявление, аплодируя стоя.

Глава государства также отметил, что быстро восстановить аэропорт не удастся.

"Это задача на два года. А на ближайшее время наша задача сделать дороги. Город не должен быть отрезанным", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, еще в 2016 году мэр Вадим Бойченко заявлял, что мариупольский аэропорт готов принимать пассажиров. Единственное, что мешает запуску аэропорта, — это отсутствие разрешения на полеты. Небо над Донецкой областью по-прежнему закрыто. Однако частные авиарейсы уже могут совершаться. Аэропорт может принимать их.

Международная организация гражданской авиации ИКАО закрыла небо над Донецкой областью после того, как российские военные сбили из установки «Бук» пассажирский боинг МН-17 в небе над оккупированной частью региона.