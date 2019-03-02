Армия РФ пошла в атаку в северных районах Донбасса, ведя огонь из запрещенного оружия

02.03.2019 11:32

Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток разжечь конфликт на Донбассе, применяя 120-мм и 82-мм минометы против ВС Украины.

Вчера, 1 марта, боевики "ДНР" в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили обстрел позиции ВС Украины у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм, передает "Диалог.UA".

В cвою очередь, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил. В частности защитники Украины вблизи поселка Новолуганское пострадали от атак из минометов 120-го калибра. Также из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов враг бил у населенного пункта Новотошковское. А удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия пришлись в районе населенного пункта Шумы. В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.