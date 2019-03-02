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Биография «мэра» Горловки в Википедии подверглась изменениям

02.03.2019 21:30
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Биография «мэра» Горловки в Википедии подверглась изменениям

Статья в Википедии о так называемом «мэре» неподконтрольной Горловки Иване Приходько была откорректирована.

Внесенные правки существенно отличаются от предыдущей версии, передает donpress.com.

Иван Приходько стал первым из «мэров» Горловки, находившихся у власти с весны 2014 года, у кого есть страница с биографией в Википедии. Ранее в статье было сказано, что Приходько является «государственным и общественным деятелем».

В текущем варианте в частности указано, что Иван Сергеевич Приходько является «военным преступником и изменником родины, исполняющим обязанности главы оккупационной администрации города Горловки».



Теги: Донбасс, Горловка, мэр, Википедия, биография, администрация
 
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