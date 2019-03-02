Боевиков «ДНР» минируют восточные окраины Горловки

02.03.2019 10:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют восточные окраины временно оккупированной Горловки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На восточной окраине Горловки команда СММ впервые зафиксировала 2 предупредительных знака о минной опасности: один — деревянная дощечка с надписью на русском языке «Стоп Мины» и второй — деревянный столбик с надписью на русском языке «Стоп! Опасная зона Проход запрещен»».