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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» минируют восточные окраины Горловки

02.03.2019 10:08
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Боевиков «ДНР» минируют восточные окраины Горловки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют восточные окраины временно оккупированной Горловки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На восточной окраине Горловки команда СММ впервые зафиксировала 2 предупредительных знака о минной опасности: один — деревянная дощечка с надписью на русском языке «Стоп Мины» и второй — деревянный столбик с надписью на русском языке «Стоп! Опасная зона Проход запрещен»».



Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, ДНР, боевики, мины, минирование
 
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