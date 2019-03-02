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Боевиков «ДНР» уличили в использовании танков в Горловке
02.03.2019 09:12
Боевики «ДНР» и российские оккупанты используют танки неустановленного типа на окраинах временно оккупированной Горловки, а также устанавливают бронетранспортеры возле школ во временно оккупированном Донецке.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«27 февраля Миссия зафиксировала танк (неустановленного типа), стоявший на северной окраине н. п. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)».
Кроме того, боевики устанавливают бронетранспортеры возле школ в Донецке: «25 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) и 1 БРДМ-2 рядом с бывшим зданием школы, которое используется вооруженными формированиями, в Донецком».
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, танки, бронетехника, военная техника
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