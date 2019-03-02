Боевиков «ДНР» уличили в рытье новых систем траншей

02.03.2019 10:50

Боевики «ДНР» и российские оккупанты роют новые системы оборонительных траншей на временно оккупированных территориях Донецкой области та, где их раньше не было.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«25 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 новые системы траншей возле н. п. Веденское (90 км к югу от Донецка)».