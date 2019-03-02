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Донбасская линия разграничения: утром 2 марта самые большие очереди были у КПВВ «Майорское»
Сегодня, 2 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 200 авто.
Пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя, сообщает avdeevka.city.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/40;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 0/35;
«Гнутово» - 20/25.
Напомним, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил на Донбассе перешли с 1 марта на весенний график работы (с 07.00 до 18.30).
По словам командующего Объединенными силами (ОС) генерал-лейтенанта Сергея Наева, с начала года оккупанты Донбасса почти 30 раз нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении времени их работы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, транспорт, график, пункты пропуска, КПВВ, очереди, Наев, ООС
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