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Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля

02.03.2019 18:58
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Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля

Власти ​России фактически ворует уголь из оккупированных районов Донбасса и поставляет его в Турцию и другие страны Европы, подделывая документы.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш рассказал о махинациях Кремля с углем из ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

"Украинский уголь пересекает часть российско-украинской границы, которая пока не контролируется украинскими властями, далее проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение", - пояснил Черныш. Также он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются властями России, чтобы "путать следы". "Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть Юго-осетинский банк, который имеет корреспондентские счета в Российской Федерации", - добавил он.



Теги: Россия, Донбасс, Турция, банк, Европа, граница, документы, уголь, Южная Осетия, воровство
 
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