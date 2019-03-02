Лукашенко объяснил, от кого зависит решение военного конфликта на Донбассе

02.03.2019 09:28

Переговоры «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе будут успешными лишь при участии в них США.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает donpress.com.

Комментируя вопрос решения военного конфликта на Донбассе, он отметил:

«Я давно сказал: пока американцы не подключатся и не поддержат формат, который существует, и те переговоры, которые прошли здесь в свое время, толку не будет. Так оно и произошло. Я публично призывал, чтобы американцев усадить за стол переговоров этой „нормандской четверки“. Я уверен: если бы они поддержали этот процесс, он бы семимильными шагами пошел вперед».

При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к более активной роли в мирных переговорах. Также, он высказал мнение, что из-за своих проблем Европа может отказаться от Украины:

«Важно, чтобы они договорились. Все зависит от двух президентов. Но больше, наверное, от украинского».

Также, он считает хорошей площадкой для урегулирования конфликта именно Минск.:

«Там надо решать эту проблему. Не дай Бог, разместят американцы ракеты средней и малой дальности — мало не покажется. Поэтому эту проблему надо закрывать».