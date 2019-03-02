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Лукашенко объяснил, от кого зависит решение военного конфликта на Донбассе
Переговоры «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе будут успешными лишь при участии в них США.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает donpress.com.
Комментируя вопрос решения военного конфликта на Донбассе, он отметил:
«Я давно сказал: пока американцы не подключатся и не поддержат формат, который существует, и те переговоры, которые прошли здесь в свое время, толку не будет. Так оно и произошло. Я публично призывал, чтобы американцев усадить за стол переговоров этой „нормандской четверки“. Я уверен: если бы они поддержали этот процесс, он бы семимильными шагами пошел вперед».
При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к более активной роли в мирных переговорах. Также, он высказал мнение, что из-за своих проблем Европа может отказаться от Украины:
«Важно, чтобы они договорились. Все зависит от двух президентов. Но больше, наверное, от украинского».
Также, он считает хорошей площадкой для урегулирования конфликта именно Минск.:
«Там надо решать эту проблему. Не дай Бог, разместят американцы ракеты средней и малой дальности — мало не покажется. Поэтому эту проблему надо закрывать».
Теги: США, Донбасс, Беларусь, Минск, конфликт, Лукашенко, нормандская четверка
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