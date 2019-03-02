Мгновенная ответка: уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк

02.03.2019 07:49

Пушкари из частей операции Объединенных сил уничтожили группу курсантов артиллерийского училища, прибывших на Донбасс из России для отработки "практических занятий".

Об этом в комментарии под одним из видео на YouTube-канале волонтера из Днепра Юрия Мысягина пишет его подписчик oleg dekush, передает segodnya.ua.

По его словам, в результате мгновенного ответного удара артиллерии ВСУ, вся находившаяся на позиции батарея россиян "досрочно закончила практику и учебу в военном училище", после чего с почестями, но в гробах была отправлена семьям в России.

"Пока OSINT принес личные данные одного погибшего. Его звали Максимка, на вид совсем мальчонка. Кто были остальные?", – задал резонный вопрос пользователь соцсетей.

Кроме того, oleg dekush сообщил, что на днях из морга центральной больницы оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области в направлении РФ вывезли тела девяти оккупантов.

По его словам, одно тело было отправлено в Саратовскую область, второе – в Тюмень.

Волонтер иронично прокомментировал сообщение подписчика: "И чего там так "многолюдно", я прям даже не знаю".

В то же время отметим, что официального подтверждения сообщения об этих потерях у противника от Министерства обороны Украины, Главного управления разведки МОУ или разведки операции Объединенных сил не поступало.