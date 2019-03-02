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На Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики проводят батально-тактические учения под контролем российского командования.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как стало известно из разведданных, российское оккупационное командование сосредоточивает усилия на повышении уровня боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" для достижения ими уровня способностей, определенных для войск военных округов ВС РФ.
"В связи с этим, мероприятия боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся синхронизировано с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа ВС РФ под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа. В частности, с 26 февраля в "1, 2 АК" проводятся батальонно-тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров согласно единым требованиям, определенных в ВС РФ по организации боевой подготовки в текущем году", – сообщает разведка.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, разведка, Луганская область, учения, боевики, Минобороны
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