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Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
Пресс-центр Операции объединенных сил обнародовал информацию о потерях боевиков "ЛДНР" среди личного состава, а также техники террористов.
За вчерашние сутки, 1 марта, российские войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив запрещенное вооружение,передает "Диалог.UA".
Согласно данным штаба ООС, на каждые вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, один боевик незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" получил ранения. Уточненные данные за предыдущие сутки, 28 февраля, гласят, что двое участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. Кроме того, вчера сбит один БПЛА противника.
С начала текущих суток оккупанты РФ обстрелял позиции ВС Украины из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Теги: Донбасс, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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