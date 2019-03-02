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Под Горловкой "Третья сила" разгромила 2 гаубицы Д-30 с курсантами военного училища РФ, много погибших
1 марта под оккупированной Горловкой артиллерийским ударом были уничтожены две российские гаубицы Д-30, а также несколько курсантов военного училища РФ. О проблемах оккупанта под Горловкой рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов со ссылкой на местные источники, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в пятницу, 1 марта, на Светлодарской дуге. "Вчера неустановленной артиллерией калибра 122 мм в районе т.н. "Пороховых складов" в п. Байрак, что в оккупированной Горловке "дружеским"контрбатарейным огнем были уничтожены две российские гаубицы Д-30 вместе с расчетами", - поделился информацией Соколов. По его данным, в результате удара 3 наемников погибли, 2 с тяжелыми травмами отправились на больничные койки. Соколов уверяет, что жертвами удара "Третьей силы" стали курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского училища (Московская область). "Уже третий год приезжают на практику на мой, с**а, Донбасс... Мне вот интересно, как объяснят родителям смерти детей? Несчастный случай при защите курсовой?" - задался вопросом пользователь Facebook.
Теги: Донбасс, Горловка, погибли, курсанты, гаубицы
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