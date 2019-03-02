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Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
Главный сепаратист и боевик "ДНР" Денис Пушилин рассказал в интервью, что был участником Евромайдана в 2013 году в столице Украины.
Главарь псевдореспублики "ДНР" Денис Пушилин признался, что во время событий на Майдане в конце 2013 года лично был в Киеве, передает "Диалог.UA".
Подобными откровениями главный сепаратист Донецка поделился в интервью.
По его словам, он лично был в Киеве во время начала Революции достоинства, в конце 2013 года. Более того, главарь сепаратистов "ДНР" подчеркнул, что был не просто наблюдателем, но и помогал "Беркуту". "Делал что мог, например, помогал Беркуту, военнослужащим внутренних войск, в которых сгорели теплые вещи в автобусе. Так случилось, что среди них были ребята из моей крымской части, в которой я когда-то проходил срочную службу. Об этом я узнал, передавая необходимые вещи", - рассказал Пушилин.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, интервью, беркут, Майдан, ДНР, Пушилин
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