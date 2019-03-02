Россия продает добытый на Донбассе уголь Турции и странам ЕС, – Черныш

02.03.2019 15:32

Добытый на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса уголь поставляется не только в РФ, но и в Турцию и другие страны Европы, в том числе ЕС. Для этого осуществляется подделка документов, что якобы уголь российский. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, пишут Донецкие новости.

«Это не означает, что эти страны намеренно поощряют такие схемы, просто идет подлог документов. Украинский уголь пересекает линию украинско-российской границы, которая сейчас не контролируется украинской властью, далее проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение. Очень сложно установить, например, в Италии, что уголь, который по документам российский и идет из России, на самом деле, украинский», – рассказал Черныш.

Он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы «путать следы».

«Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть Юго-осетинский банк, который имеет корреспондентские счета в Российской Федерации. Образуется такая система, когда компания, которая создана, или физически существует на оккупированных территориях Украины, открывает счет в банке, созданном квазигосударственным образованием. А на самом деле, это просто учетная электронная система, которая соединена с электронной системой "прокладки" в Южной Осетии, а эта платформа имеет доступ к российскому банку. Все это обеспечивается доступом к финансовой системе РФ. Таким образом и связаны финансовая система РФ и оккупированные территории», – пояснил Черныш.