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Ситуация на блокпостах: Очереди небольшие, везде можно проехать достаточно быстро
Сегодня, 2 марта, блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собирают очереди средней величины, местами проезд практически свободен.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
На Бахмутском направлении очереди не слишком велики по сравнению с предыдущими днями.
«Никитовка на Артемовск перед ментами 70 основная 20 льготы», — пишут комментаторы.
Также не слишком загружены украинские КПВВ.
«„Майорське“ — 30/40 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.
На Марьинском направлении очереди больше.
«На Каргиле из Донецка очередь до моста основная, льгота больше половины основной», — пишут очевидцы.
«На Каргиле из Донецка льгота практически сравнялась с основной до моста», — уточнил другой пользователь.
«Каргил. Протяжка была. Основная и льгота по 10 машин. сейчас стоит основная 75 машин, льгота 60», — сообщают комментаторы.
«На Каргиле основная очередь до моста, льготы 22 машины. Стоим с 5:15, сейчас 11:00 — мы 13 в основной», — отмечает еще один автор.
«Каргил в Украину, очередь от спуска моста. Протяжки минут через 30 по 10 машин. Льгота почти нет проезжает быстрей», — пишут пользователи.
Украинские КПВВ в Марьинке загружены мало.
«„Мар'їнка“ — 0/50 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
Блокпосты в Еленовке на Мариупольском направлении загружены средне — очереди достигают 100 автомобилей.
«На Еленовке в сторону Мариуполь 2,5 туалета основной очереди», — сообщил очевидец.
«Сейчас на Еленовке в сторону Мариуполя основная очередь за 3 туалетом. Льготная 1,5 туалета. Начали запускать», — добавил другой автор.
Украинские КПВВ в Новотроицком не загружены.
«„Новотроїцьке“ — 0/35 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
Блокпосты в Гнутово на Мариупольском направлении практически не загружены.
«На Октябре в сторону Мариуполя до 15 машин. Льготников и перевозчиков нет», — отмечают пользователи.
«„Гнутове“ — 20/25 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях о ситуации на украинских КПВВ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, транспорт, блокпост, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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