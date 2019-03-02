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Ставленники Кремля "блеснули креативом" - Донецк теперь будут терроризировать "дружины"
Главари террористической "ДНР" анонсировали появление в "республике" так называемой "народной дружины". Жители Донецка и других оккупированных городов в ужасе ожидают последствий.
Прокомментировал новую инициативу кремлевских ставленников донецкий сепаратист и пропагандист Евгений Тинянский на своем канале в Telegram "КараулЪ", передает "Диалог.UA".
Появление "Добровольческой народной дружины" анонсировал ближайший соратник главаря "ДНР", лидер правящей партии в "республике" Алексей Муратов. По его задумке, эти группировки должны будут "обеспечивать порядок", а, по сути, терроризировать местных жителей. Тинянский не сомневается, что "дружина" - это попытка кремлевских ставленников освоить средства, которые выделила РФ. "Совсем недавно Алексей Муратов, друг Пушилина по пирамиде МММ, предлагал увлекательную затею. Он хотел наградить Порошенко медалью, сделанной из осколков боеприпасов. Такой себе креативчик, но стоит денег… А теперь его посетила очередная идея, под которую можно списать денег. Муратов предложил организовать "Добровольную народную дружину"... Для охраны правопорядка конечно, а вы что подумали? Ага, в регионе, полном "военных" и "полиции", в котором действует комендантский час, Муратов решил охранять правопорядок… Да, у нынешней верхушки "ДНР" совсем плохо с креативом", - жалуется сепаратист.
Теги: Донецк, Донбасс, полиция, комендантский час, креатив, ДНР, Пушилин, РФ
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