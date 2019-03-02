«Ташкент» арестован и доставлен в Москву

02.03.2019 19:57

Бывший «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» арестован в Ростове-на-Дону (РФ). Такая информация появилась на страницах местного издания DonDay, пишет ДонПресс.

О задержании бывшего «министра» и соратника погибшего главаря «ДНР» Александра Захарченко 26 февраля рассказал блогер Фашик Донецкий.

В субботу, 1 марта, об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что Тимофеева арестовали в Ростове-на-Дону российские спецслужбы. Сейчас он находится в Москве, где с ним проводят следственные действия.

47-летний «Ташкент» в течение нескольких последних месяцев жил в Ростове-на-Дону. Так, в декабре 2018 года он был замечен в местном торговом центре «Горизонт».

«По словам директора ООО „Колос Д“ Вадима Савенко, в ноябре 2017 года Тимофеев незаконно захватил его агропромышленное предприятие в собственность. Директор ООО „Колос Д“ утверждал, что по состоянию на 1 июля 2018 года „Колос Д“ потерял 850 миллионов рублей, которые достались Тимофееву», — сказано в публикации издания.

По данным «Миротворца», Александр Тимофеев участвовал в захвате здания Горсовета в Донецке. В 2014 году стал «депутатом Народного Совета ДНР», а уже 12 ноября был назначен «министром финансов и сборов» «республики». Занимался организацией контрабанды и сбыта контрафактной продукции (в частности сигарет), а также рейдерством в крупных масштабах.

После смерти Захарченко 31 августа 2018 года Тимофеев покинул Донецк и выехал на территорию Российской Федерации.