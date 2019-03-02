Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Ташкент» арестован и доставлен в Москву

02.03.2019 19:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Ташкент» арестован и доставлен в Москву

Бывший «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» арестован в Ростове-на-Дону (РФ). Такая информация появилась на страницах местного издания DonDay, пишет ДонПресс.
О задержании бывшего «министра» и соратника погибшего главаря «ДНР» Александра Захарченко 26 февраля рассказал блогер Фашик Донецкий.
В субботу, 1 марта, об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что Тимофеева арестовали в Ростове-на-Дону российские спецслужбы. Сейчас он находится в Москве, где с ним проводят следственные действия.
47-летний «Ташкент» в течение нескольких последних месяцев жил в Ростове-на-Дону. Так, в декабре 2018 года он был замечен в местном торговом центре «Горизонт».
«По словам директора ООО „Колос Д“ Вадима Савенко, в ноябре 2017 года Тимофеев незаконно захватил его агропромышленное предприятие в собственность. Директор ООО „Колос Д“ утверждал, что по состоянию на 1 июля 2018 года „Колос Д“ потерял 850 миллионов рублей, которые достались Тимофееву», — сказано в публикации издания.
По данным «Миротворца», Александр Тимофеев участвовал в захвате здания Горсовета в Донецке. В 2014 году стал «депутатом Народного Совета ДНР», а уже 12 ноября был назначен «министром финансов и сборов» «республики». Занимался организацией контрабанды и сбыта контрафактной продукции (в частности сигарет), а также рейдерством в крупных масштабах.
После смерти Захарченко 31 августа 2018 года Тимофеев покинул Донецк и выехал на территорию Российской Федерации.



Теги: Донбасс, Москва, Ташкент, Ростов-на-Дону, арест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх