Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Утверждена стратегия «внешней политики ДНР». Там не указано присоединение к РФ

02.03.2019 13:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Утверждена стратегия «внешней политики ДНР». Там не указано присоединение к РФ

Группировка «ДНР» утвердила так называемую концепцию внешней политики.

Об этом говорится в «указе» главы формирования Дениса Пушилина от 1 марта, передают novosti.dn.ua.

В «указе» говорится о стремлении «ДНР» к равноправным отношениям с Украиной и вступлению в ООН. При этом отношения с Украиной в группировке описывают состоянием конфронтации.

Своими стратегическими партнерами группировка видит Россию, подконтрольные боевикам районы Луганской области, Южную Осетию и государства постсоветского пространства.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений является «развитие дружеских отношений с Российской Федерацией, а также с новыми независимыми государствами».

Одной из задач группировка также ставит создание позитивного имиджа «ДНР» за рубежом.



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, ООН, имидж, ДНР, боевики, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх