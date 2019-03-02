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Утверждена стратегия «внешней политики ДНР». Там не указано присоединение к РФ
Группировка «ДНР» утвердила так называемую концепцию внешней политики.
Об этом говорится в «указе» главы формирования Дениса Пушилина от 1 марта, передают novosti.dn.ua.
В «указе» говорится о стремлении «ДНР» к равноправным отношениям с Украиной и вступлению в ООН. При этом отношения с Украиной в группировке описывают состоянием конфронтации.
Своими стратегическими партнерами группировка видит Россию, подконтрольные боевикам районы Луганской области, Южную Осетию и государства постсоветского пространства.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений является «развитие дружеских отношений с Российской Федерацией, а также с новыми независимыми государствами».
Одной из задач группировка также ставит создание позитивного имиджа «ДНР» за рубежом.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, ООН, имидж, ДНР, боевики, Пушилин
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