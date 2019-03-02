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В течение суток противник четыре раза нарушил перемирие: один боец ВСУ ранен
За прошедшие сутки противник четыре раза нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен.
Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
По данным штаба, в трех случаях подразделения НВФ применяли запрещенное вооружение.
Так, возле поселка Пески наши позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. Также отмечен огонь неприятеля вблизи населенных пунктов Новолуганское, Новотошковское и Шумы. В результате боевых действий один боец ВСУ получил ранение. В то же время украинская разведка сообщает о ранении одного члена НВФ.
На все обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств.
По уточненным данным, 28 февраля двое участников незаконных вооруженных формирований были убиты, еще пятеро — ранены. Также вчера сообщалось, что бойцы «Азова» сбили БПЛА противника на Светлодасрком направлении.
С начала текущих суток был зафиксирован обстрел наших позиций в районе населенного пункта Верхнеторецк из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
Теги: Донбасс, перемирие, беспилотник, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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