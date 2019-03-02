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Вавилон’13 — неделя после оккупации Дебальцево. ВИДЕО

02.03.2019 18:25
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Вавилон’13 — неделя после оккупации Дебальцево. ВИДЕО

Канал «Вавилон’13» опубликовал видео, снятое в Дебальцево четыре года назад, через неделю после оккупации российскими гибридными войсками, пишет debaltsevo.
На Центральной площади города оккупанты устроили концерт для вернувшихся коллаборантов и выживших под обстрелами российских захватчиков местных жителей.
«Вавилон’13» — это неформальное кинообъединение по производству короткометражного и полнометражного украинского документального кино, куда входит целый ряд известных украинских режиссеров и операторов.



Теги: Донбасс, Дебальцево, оккупация, неделя
 
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